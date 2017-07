TÄNA OTSE | A. Le Coq Arenal kohtuvad Levadia ja Trans

Matš peetakse sel korral A. Le Coq Arenal, kuna Levadia kodune Kadrioru staadion on hõivatud.

Mängupaigast tähtsam on küsimus, kas Narva suudab taas sekkuda kullaheitlusesse ja röövida Levadialt vajalikke punkte. Viimati olid meeskonnad vastamisi 30. mail piirilinnas, kus väravad jäid löömata. Viimasest kümnest omavahelisest mängust on Levadial kirjas viis ja Narva Transil kaks võitu, kolm mängu on lõppenud viigiga.

"Tegime FC Flora vastu kaks korralikku mängu ning mul on väga kahju, et piirdusime viikidega. Ees ootab uus mäng JK Narva Transiga, kes on tugev vastane ning näitab alati hambaid," selgitas FC Levadia peatreener Igor Prins. "Peame jätkuvalt rünnakul teravad olema, palju momente looma ja need ka ära kasutama. Samuti peame kaitses hoolikad olema ning mitte lubama vastasel kontrarünnakutel nõelata. Eesmärgiks on loomulikult kolm võidupunkti."

Aime Marcelin Gando Biala rõhutas Levadia enesekindlust: "Läheme mängule vastu enesekindlalt ja selge kavatsusega võita. Eelmises omavahelises mängus Narvas jäid väravad löömata, nüüd tahame kindlasti vastasest paremad olla."

Narva Transi peatreener Adiam Kuziaev on samuti enesekindel: "Oleme hetkel keskendunud mängueelsele ettevalmisetusele. Meeskond töötab täies mahus ja olen kindel, et saame liiga liidrite elu raskeks teha."

Poolkaitsja Ioan Yakovlev: "Vaatamata vastase staatusele hakkame mängima ainult võidule, anname endast parima, et vajalik tulemus saavutada. Levadias on palju kogenud ja kvaliteetseid mängijaid, kolm punkti saada kindlasti pole kerge, aga usun, et meil on piisavalt oskusi, et seda teha."

Trans peab hakkama saama mängukeeldu kandva Tanel Tambergita.

Matši kohtunikebrigaadi kuuluvad Kristo Külljastinen, Hannes Reinvald, Jaan Roos ja Dmitri Kirilov.