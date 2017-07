Pahane Cretu: miks eksperdid arvavad, et meie vastased on s***d

Eesti võrkpallikoondis jätkas 2018. aasta MM-i Euroopa tsooni kolmanda valikringi turniiri võidukalt, kui neljapäeval mängiti 3:0 üle Hispaania. Koondise peatreener Gheorghe Cretu oli veidi rahulolematu, et meedia eeldab, et Eesti koondis peaks kõik kohtumised kerge vaevaga võitma.

"Kõik mängud on rasked. Mulle esitatakse iga päev sama küsimust ja spetsialistid räägivad, et vastased on s***d ning me peaksime võitma 3:0 või tegema seda ja teist," sõnas Cretu intervjuus ERR-ile.

"Kui mänge vaadata, siis MM-ile kvalifitseeruda lootvad tiimid tunnevad endal pinget. Näiteks enne meie mängu oli ka Saksamaal probleeme Slovakkiaga. Polnud kerge. Vastas on meeskonnad, kes saavad pingevabalt mängida, kuid meil on pinged peal, sest tunnetame väikest võimalust turniir võita, kuigi Belgia mängib koduseinte toel."

"Hispaania on väga hea meeskond. Nad on tehniliselt siin turniiril parim meeskond. Neil on suurepärased mängijad ja nad mängivad imelist kaitset," kiitis Cretu neljapäevast vastast, kellest siiski jõud 3:0 üle käis.