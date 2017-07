Andres Toobal: pühapäevaks on rahvas kokku aetud

"Ma ei tea, kuidas on Belgia mängudel olnud rahvast, kuid meie oleme suhteliselt tühja saali ees mänginud. Liigamängudel sellist asja ei olnud ja kõigil meeskondadel oli korralik fännibaas. Aga ma arvan, et pühapäevaks on rahvas kokku aetud," sõnas klubivõrkpalli just Belgias mänginud Andres Toobal ERR-ile.

Toobali sõnul pakub talle veidi imestust ka turniiri toimumispaik, kuna selles linnas pole isegi kõrgliigavõistkonda.

Ka Andres Toobal rõhutas kiire, kolmegeimilise võidu tähtsust: "Saab kiiremini puhkama. Ega see lihtne ei ole. Hilised mängud... peab veel õhtusöögi tegema ja ega see magamajäämine ka kerge pole."