Kert Toobal: kurss on õige, aga ega pinge edaspidi ei vähene

"Eks vastane tegi mängu alguse raskeks. Hispaania sai eile väga hea emotsiooni ja on hästi organiseeritud meeskond. Meil läks selle arusaamisega aega, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Hispaania meeskond on selline, kes võtab hästi palju riske," selgitas Toobal ERR-ile.

"Võrkpall on selline mäng, et sa võid selle ühe geimi nii pikalt võita kui sa tahad, kuid järgmine geim algab null-nullist. See võib mõnikord olla ka uinutav," lisas sidemängija.

"Hea, et me selle lõpu ära hoidsime ja see, et 3:0 täna võit tuli, on edaspidist turniiri seisu arvestades oluline. Hetkel kurss on õige, aga ega see pinge edaspidi ei vähene, isegi kui oled kaks või kolm mängu võitnud."