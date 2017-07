Eesti koondise statistik: loodetavasti mängime pühapäeval MM-pileti eest!

Mehe sõnul on sellistel turniiridel antud luba filmida kõiki mänge ning see on peamiseks aluseks korraliku statistika tegemisele.

"Siin on meil mõnus koht väljaku otsas, kust on hea mängu vaadata ja statistikat teha, Maailmaliiga reeglid saatsid meid tribüünile, kus polnud nii mugav - oli palav ja arvuti pidi süles olema," selgitas Rikberg intervjuus ERR-ile.

Tema sõnul on sellisel turniiril töö kiirus määrava faktoriga ning filmitav videopilt jõuab otse ka arvutisse, et saaks kohe mängu lõppedes vastaste või enda mängu analüüsima hakata.

"Gheorghe Cretu käe all see mängijatele antav info hulk on päris suur, kui võrrelda varasemate koondiseaastatega. Aga me üritame 30-45 minutiga ühe vastase meestele selgeks teha," sõnas Rikberg, kellel on turniiri vältel ööpäevas vaba aega kõigest viie tunni jagu, mis kulub kõik magamisele.

Rikbergi sõnul teeb pika turniiri eriti raskeks see, et tema ei saa keskenduda vaid ühele vastasele ning peab valmistuma iga päev kõikide järelejäänud vastaste analüüsimiseks korraga.

Tema arvates on sellel turniiril Valgevene ja Slovakkia autsaiderid, kuid Saksamaa koondis võib oma mängu leides taset väga palju parandada.

Belgia on esimeses kahes kohtumises näidanud teistega võrreldes kõrgemat klassi ja hoiavad favoriidikoormat. "Loodetavasti me mängime pühapäeval Belgiaga MM-pileti eest!" käis Rikberg välja endal hinges peituva soovi.