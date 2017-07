Juba kümnes Eesti jalgpallur siirdus Soome kõrgliigasse

Poole hooaja peal Soome kõrgliiga põhjas virelev JJK palkas 22-aastase eestlase hooaja lõpuni. Tänavuse aasta esimese poole veetis noorem Ojamaa jalgpallist eemal, olles eelmisel sügisel Levadiast lahkunud, kirjutab Soccernet.ee.

"Tundsin, et on aeg Eestist lahkuda ja uus väljakutse vastu võtta," rääkis Hindrek Jyväskylä kodulehele. "Olen pikka aega Dundeega treeninud (Henrik Ojamaa mängis tänavu kevadel Šotimaal Dundee FC ridades - toim.) ja tundsin, et olen palju uut omandanud."

Lisaks Šotimaale tutvuti Hindreku oskustega teadaolevalt ka Slovakkias ja Poolas. Soome kõrgliigas saab temast kümnes eestlane.