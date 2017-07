VIDEO | Eesti U-19 neidude vutikoondis alustas Balti turniiri kaotusega

Eestlannad alustasid kohtumist hästi. 20. minutil avanes suurepärane võimalus Eestil ka kohtumist juhtima minna, kui Ave-Lii Laasi täpne sööt leidis kaitseliini taha liikunud Mari Liis Lillemäe, kelle löögi suutis lõunanaabrite väravavaht tõrjuda. Lillemäe suutis vigade paranduse teha kõigest minut hiljem, kui ta koduväljakul mänginud naiskonna täpse löögiga juhtima viis, vahendab Jalgpall.ee.

Läti suutis kohtumise seisu viigistada avapoolaja viimasel minutil, kui Viktorija Zaicikova suutis palli ära võtta meie väravavahilt Emma Treibergilt ning lõi mänguvahendi võrku.

Teiseks poolajaks sekkus vahetusest mängu Hanna-Lisa Kuslap, kes 47. minutil Eesti ka taaskord juhtima viis, kui ta palli trahvikastijoonelt täpselt alumisse nurka lõi. Seejärel suutis aga mängu üle kontrolli saada Läti. 54. minutil jättis Sandra Voitane kasutamata suurepärase võimaluse, kui ta Anastasija Fjodorova söödu järel tühja väravaga silmitsi seistes eksis. 57. minutil suutis aga Fjodorova hea individuaalse sooritusega seisu taaskord viigistada ning 71. minutil ka võiduvärava lüüa.

Noortekoondise peatreener Richard Barnwell sõnas pärast mängu, et võtmemomendiks oli Eesti 2:1 juhtvärav. "Me langesime pärast seda liialt sügavale kaitsesse. Ei leidnud üles häid sööte, pidime lahendama olukordi pikkade palliga ja see oli lätlannadele sobiv mäng," sõnas ta.

Tänase mängu kaks poolaega olid väga erinäolised, kuid just esimesest poolajast tahab peatreener võtta kaasa positiivseid noote reedeseks mänguks Leeduga. "Suurem osa avapoolajast oli meie poolt väga hea. Ave-Lii Laas Põlvast tegi sümpaatse esituse avapoolajal – see oli minu jaoks esmakordne kogemus teda juhendada ning olin väga rahul."

"Olime enesekindlad, tegutsesime hästi ja nende värav esimesel poolajal oli ühest meie eksimusest. Nüüd peame pingutama, et 45 minuti asemel mängiksime hästi 60 minutit, et seejärel seda veelgi pikendada 90 minuti peale," lisas Barnwell.

Täna kell 15 on Maarjamäe staadionil vastamisi Läti – Leedu. Homme kell 15 kohtub Eesti turniiri viimases mängus Leeduga.