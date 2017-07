Eestlane tuli field target laskmises Euroopa meistriks

Suruõhupüssi kategoorias saavutas Eesti naislaskur Anne-Gret Reinu tihedas konkurentsis teise koha ning juuniori klassis tubli kolmanda koha Rein Jr. Reinu.

"Sel nädalal Eestisse naasnud laskurid olid tublid," ütles kokkuvõtvalt Eesti Rahvusliku Field Target Assotsiatsiooni uus president Heli Jalakas, kelle sõnul toimusid võistlused rasketes tingimustes. "Vaheldusid vihm, tuul ja ere päike, mis tekitas veepiiskade aurustumist ja hägustas vaatevälja ning täisvarustuses võisteldes nõudis laaskuritelt väga head füüsilist vastupidavust," selgitas Jalakas pressiteate vahendusel.

Vedrupüssi kategooria üldarvestuse Euroopa meistriks tuli leedulane Aleksas Jaunius 114 punktiga ning võistkondlikult võitis samuti Leedu koondis 443 punktiga 600st. Põltsamaalt pärit Eesti laskur Andres Mikfelt tuli vedrupüssi kategooria üldarvestuses auväärt neljandale kohale 104 punktiga, kaotades vaid 5 punktiga koduväljakut kaitsnud sakslasele Jan Homannile. Suruõhupüssi kategoorias tuli üldarvestuses Euroopa meistriks Ferenc Sas Ungarist 140 punktiga 150st ja naiste arvestuses kaitses tiitli Ana Pereira Portugalist 135 tabamusega, võistkondlikult võitis Saksamaa 519 punktiga 600st. Naiste arvestuses saavutas Anne-Gret Reinu 124 punktiga hõbemedali ning juunioride klassis pronksmedali teenis välja Rein Jr. Reinu 112 punktiga.

Field-target laskmise EM toimus 13.- 16. juuli Saksamaal, mägises piirkonnas Marienbergis ning sellel osales kokku üle 200 laskuri 18 riigist.

Field-target on spordiala, kus välitingimustes võisteldakse õhupüssidest laskmises siluettmärkide pihta, mis on laskjast 8-50 meetri kaugusel ja võivad olla väga erineval kõrgusel. Tänaseks on spordiala sidunud endaga kümneid tuhandeid laskureid üle terve maailma ning Euroopa organisatsiooniga EFTF on liitunud 20 riiki. Rahvusvahelistel suurvõistlustel võisteldakse kahes klassis: suruõhupüssid (PCP) ning vedrupüssid (Springer) õhupüssidega kaliibris 4.5 mm, mille võimsus on kuni 16,3 J.