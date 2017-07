Hamilton on kindel, et Briti GP jääb F1 kalendrisse alles

Kuigi Silverstone'i ringraja omanik British Racing Drivers' Club sõlmis 2010. aastal lepingu vormel-1 sarja korraldajatega aastani 2026, siis eelmisel nädalal teatati, et pärast 2019. aasta etappi tõmbutakse siiski tagasi.

"Langetasime sellise otsuse, sest praeguse lepingu kohaselt pole etapi läbiviimine meile majanduslikult kasulik," sõnas ringraja omanikfirma British Racing Drivers Clubi president John Grant ja lisas, et 2015. aasta etapp tõi neile 3,2 ning mullune võistlus 5,4 miljonit eurot kahjumit.

"Ma olen seda korduvalt öelnud, et minu jaoks on see koht kui mootorispordi kodu," lausus tänavu seal viiendat korda triumfeerinud Hamilton. "Kõigile on näha pealtvaatajate hulk, kes kohale tuleb. Pole mingit põhjust seal etappi mitte korraldada."

"Ma saaks aru, kui keegi ei tuleks kohale ja kulud oleks suured - aga fännid koguvad sääste ja kulutavad neil nädalavahetustel palju raha," jätkas britt. "Selle kaotamine oleks tõeliselt kahetsusväärne. Ma ei usu hetkekski, et Briti GP kaob, sest minu arvates variseks siis maailm kokku."

Sarnasel arvamusel on ka Hamilton meeskonnakaaslane Valtteri Bottas. "Mind kurvastaks Silverstone'is mittevõistlemine samuti. Seda ringrada armastavad kõik ja isiklikult usun, et fännide jaoks on see üks parimaid võistluskohti. Vormel-1 vajab kindlasti Briti GP-d, arvestades kogu ajalugu ja seda, et enamik tiimi baseeruvad ka siin."