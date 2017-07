TÄNA | Võrkpalluritel seisab valikturniiril ees Maailmaliiga finaali kordus

Käesoleval aastal oleme Hispaaniga mänginud juba neljal korral. Esmalt jäime matšidega 2:1 peale enne kodust MM-valiksarja teise ringi turniiri. Ainus kaotus tuli seejuures mängus, kus kasutasime teist koosseisu ja sedagi numbritega 2:3. Kõige magusama ja kaalukama võidu noppisime aga kuu aega tagas Mehhikos Leónis, kus olime Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis paremad 3:0 (25:22, 25:16, 25:21).

Need mängud tuleb aga täna ära unustada. "Tuleb mõista seda lihtsat tõsiasja, et kui olla kedagi võitnud, siis kaotanud poolel on järgmisel korral omavahel mängides suur lisamotivatsioon juures. Seega peame kõiki vastaseid austama ja suhtuma neisse täie tõsidusega," manitses ka koondise peatreener Gheorghe Crețu alaliidu pressiteate vahendusel.

Hispaanlased tõestasid oma kvaliteeti kohe turniiri avapäeval. Kui Eesti alistas 3:1 Valgevene, siis nemad olid sama seisuga üle turniiri üheks favoriidiks peetavast Saksamaast. Ülimalt organiseeritult ja võistkondlikult mänginud Hispaania tegutsemise kohta ütles Crețu, et sakslastega mängiti justkui kassi ja hiirt. Blokiga saadi väga häid pidurdusi, mida siis tagaliinis olnud pallurid ilusti edasi mängisid.

Võrreldes Maailmaliiga finaalmatšiga, on Hispaania koondises toimunud kolm vangerdust. Neist peamine puudutab diagonaalründajate osakonda, kus vigastuse tõttu on väljas Andrés Villena, kes tõi Mehhikos võistkonna parimana kuraditosin punkti. Tema asemel on põhikoosseisus vaid 190 sentimeetri pikkune, ent terava käega Augusto Renato Colito. Eilses mängus sakslastega hiilgas pallur 21 punktiga ja jäi 14-ga plussi. Rünnakul lõi ta punktiks 59 protsenti tõstetest ja lisas neli blokki. Seejuures mängis pallur lõppenud klubihooajal Hispaania esiliigas. Lisaks kasutas vastaste peatreener avamängus põhisidemängijana Angel Trinidadi, kes Mehhikos seda rolli ei kandnud.

Järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile pääseb vaid kuuiku võitja. Avapäeva järel hoiab liidrikohta Belgia, kes sai Slovakkia üle 3:0 võidu.