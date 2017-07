Rein Taaramäe lahkub Katjuša ridadest

Eesti rattamees tõi välja, et 19. augustil algavale Hispaania velotuurile pääsemine on väga küsitav. "Esiteks ennast varem näidata on väga raske (võimalik, et meeskond kinnitatakse juba enne Arcticu velotuuri) ja teiseks on nüüd selge, et vahetan meeskonda," kirjutas Taaramäe. "Ega see fakt minu Vueltale saamise võimalusi ei suurenda. Eks lähinädalad näitavad, kas tuleb Vuelta ja mis värve ma uuel aastal esindama hakkan."

Kuu alguses Austria velotuuris kokkuvõttes 11. kohal lõpetanud eestlane sõidab järgmisena 29. juulil San Sebastiani klassikul Hispaanias ja seejärel 14.-17. augustil Norras peetaval Arctic Race velotuuril.