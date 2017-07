Jalgrattamaailmas levib kõvasti üleminekutejutte, oodatakse Kitteli otsust

Mitmetel tippratturitel lõppeb leping ja jaht neile on äärmiselt närvesööv. Uut lepingut soovivad saada näiteks Alberto Contador, Fabio Aru, Marcel Kittel, Alexander Kristoff ja Mikel Landa ning kuulduste kohaselt isegi Nairo Quintana. Viimaste andmete põhjal ootavad kõik Touril viis etappi võitnud Kitteli otsust, vahendab Rattauudised.ee.

Saksamaa sprinter ütles, et ei taha enne Touri finišit lõplikku otsust öelda. Eile Quick-Step Floorsi meeskonna äss aga katkestas ja ehk hakkavad nüüd asjad liikuma. Kui Kittel vahetab tööandjat, värbab Belgia klubi ilmselt Bryan Coquardi. Erinevaid tehinguid pidurdab asjaolu, et Quick-Step Floors pole oma järgmise aasta sponsorit avalikustanud.

Aru valib praeguse tiimi Astaja ja UAE vahel. Viimastel päevadel tõusis päevakorda ka Quintana võimalik lahkumine Movistarist, kuigi teda seob Hispaania meeskonnaga leping ka järgmisel aastal. Movistari boss Eusebio Unzue andis hiljuti Quintanat halvustava intervjuu, mis Kolumbia mägironijat väga pahandas.

Quintana mänedžer Giuseppe Acquadro kinnitas aga, et tema kliendil on kavas lepingut austada. "On normaalne, et meeskonnad on Quintana-sugusest ratturist huvitatud, kuid maailmas pole palju meeskondi, kes saavad seda endale lubada. Seega on loomulik, et Quintanat seostatakse Astana ja Skyga," rääkis Acquadro.

Kinnitamata andmetel on Landa siirdumas Skyst Movistari ja Briti meeskonna juhil Dave Brailsfordil olevat seetõttu plaan oma töökoht üles öelda.

Michal Kwiatkowski ilmselt pikendab Skyga lepingut, kuid Elia Viviani on teel UAE-sse. Skysse jäävad ilmselt ka Vassil Kirijenka, David Lopez, Beñat Intxausti ja Sebastian Henao.