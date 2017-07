F1 sarjas läheb käiku vastakaid arvamusi tekitanud uuendus

Eelmisel nädalal testiti Silverstone'i ringrajal läbipaistvat tuuleklaasi, kuigi Ferrari piloot Sebastian Vettel tunnistas, et see pani tal pea ringi käima. Samuti on viimaste aastate jooksul katsetatud kolmest kohast vormelile kinnituvat kaitserauda, mis on samuti tekitanud vastakaid emotsioone.

Rahvusvahelise autospordiliidu eesmärgiks on suurendada võistlejate turvalisust, kuna teistes autospordisarjades on esinenud isegi surmajuhtumeid, kui pilootide suunas lendab kokkupõrgete korral lahtiseid rahve ja muid detaile.

Milline uus kaitsesüsteem täpselt välja hakkab nägema, pole hetkel paika pandud ja selles osas plaanitakse ühiseid nõupidamisi tiimidega.