Olümpiapurjetaja Ingrid Puusta debüteeris triatlonis

Naiste seas võitis Merilin Jürisaar (1:17.41), kellele järgnesid Adeele Arnek (1:22.35) ja Mare Ulp (1:23.34). Puusta oli ajaga 1:25.23 kuues. "Püüdsin 1,5 tunni sisse jõuda, seega sai eesmärk täidetud. Ja esikolmik ei jäänud väga kaugele," sõnas ta võistluste kodulehekülje vahendusel.

"Ujumine oli raske. Kuna mul vabastiilis head tehnikat ei ole, siis see tõmbas natuke kinni, aga rattasõit oli väga lahe. Mulle meeldis, et rada ei läinud ainult otse, vaid pidi jälgima, et mutta sisse ei sõida ja sinna kinni ei jää."

"Veidi kahju oli, et ma ei leidnud teises vahetusalas kohe oma jooksujalatseid ja seega kaotasin aega," jätkas Rio olümpia RS:X klassi 11. koha omanik. "Jooksus oli raske kõige kõrgem tõus, aga just jooksuga jäin eriti rahule, sest minu aeg oli naiste seas üks kiiremaid."

Puusta hindab kogu võistlust väga positiivselt. "Meeleolu oli hästi toetav ja lõbus ning ka ilm oli imeline. Proovin kindlasti triatlonit teha ka järgmisel aastal. Nüüd tean, kuidas rada hinnata ja mida oodata. Väga lahe kogemus."

Meeste seas moodustasid esikolmiku Allar Soo (1:05.05), Aimar Hussar (1:06.30) ja Kaidar Hussar (1:06.42).