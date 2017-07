Madridi Reali kunagine kaitsja võtab üle Albaania koondise juhtimise

Juunis lahkus treeneritoolilt itaallane Gianni De Biasi, kes oli meeskonna mullu EM-finaalturniirile tüürinud ja sealse alaliidu presidendi Armand Duka sõnul oli talle asendaja leidmine väga raske protsess.

Duka ütles, et Panucci kõrval olid kandidaatide seas ka teisedki itaallased Paolo Di Canio ja Alberto Malesani ning hollandlane Clarence Seedorf. "See oli pikk protess ja otsus ei sündinud lihtsalt," lausus president. "Ma olen väga kindel, et jõudsime õige valikuni."

Madridi Reali kõrval ka näiteks AS Romas pallinud Panucci treenerikogemused väga suured ei ole. 2014. aasta MM-finaalturniiril oli ta Fabio Capello abilisena Venemaa koondise juures ning pärast seda on juhendanud Itaalia esiliigameeskondi Livornot ja Ternanat.