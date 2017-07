Rain Veidemani paranemine venib

Eesti koondise treenerid lootsid, et eelmisel suvel meeskonna liider olnud Veideman liitub koondise treeningutega täie hooga selle nädala alguses. Paraku seda ei juhtunud ja eile käis ta uuesti arsti juures, kus püüti taastumist kiirendada süsti abiga, vahendavad Delfi ja Eesti Päevaleht.

"Veidemani liitumine selgub ikkagi alles töö käigus. Arvestasime, et ta on juba trennis, kuid selgus, et ta ikkagi ei saa veel korralikult visata," nentis koondise abitreener Alar Varrak. Koondise arst Taivo Väärsi täpsustas, et sportlane tunneb ühes punktis kerget valu just kolmese viskamisel ja avaldas lootust, et süstist on abi.

Mäletatavasti käis Veideman randmelõikusel mai lõpus. Esialgu eeldati, et paranemine võtab aega mõne nädala, kuid randme liikuvuse taastumine võttis aega rohkem ja valu ei kippunud kaduma.