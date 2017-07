Nõlvak ja Tiisaar ei teeninud rannavolle EM-ile vabapääset

Kokku astuvad võistlustulle Euroopa parimate rannavõrkpallurite tiitli nimel 32 naiste paari viieteistkümnest ja 32 meeste paari seitsmeteistkümnest erinevast Euroopa riigist, vahendab Volley.ee.

Rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal toimub tänavu 16.–20. augustini Läti kuurortlinnas Jurmalas. Tiimid võistlevad kaheksas alagrupis ning igas alagrupis on neli võistkonda. Turniiri kaheksa tugevamat paari (vastavalt rahvusvahelisele rankingule) paigutusid erinevatesse alagruppidesse, et vältida nende kohtumist esimeses ringis. Teised võistkonnad jagunesid gruppidesse loosi alusel. Võistluste auhinnafond on 200 000 eurot.

Eestit seob rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustega Venemaa koondise teine treener Rivo Vesik, kelle juhendatavad paarid Stojanovski - Jarzutkin ja Ljamin - Krassilnikov ka finaalturniiril üles astuvad. Vesik toob võistluse favoriitidena välja Itaalia paari Nicolai - Lupo, Brouwer - Meeuwseni Hollandist ja Poola tiimi Kantor - Losiak. Medalivõitlusesse võivad endise tippvõrkpalluri hinnangul sekkuda ka korraldajamaa Läti tiim Samoilovs - Šmēdiņš ning Vesiku juhendatavad Stojanovski - Jarzutkin ja Ljamin - Krassilnikov Venemaalt.

Euroopa meistrivõistluste finaaliks rajatakse Jurmala randa rannavõrkpallikompleks koos kuue rannavõrkpalliväljakuga – neli võistlus- ja kaks soojendusväljakut. Kokku peetakse väljakutel viie päeva jooksul 144 mängu; tribüünidele mahub võistlustele kaasa elama ligi 3000 pealtvaatajat.

Finaalturniir algab 16. ja 17. augustil alagrupimängudega. Reedel, 18. augustil toimuvad valikmängud ja kaheksandikfinaalid; laupäeval kohtuvad poolfinalistid ning pühapäeval on naiste ja meeste finaalid. Kõigile alagrupimängudele on pealtvaatajatele sissepääs tasuta.