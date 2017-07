Vassiljev seisab kindlalt kahe jalaga maas: võtame ühe päeva korraga

"Tegutsesime kohati rabedalt ning üksteise tunnetusest jäi puudu," ütles Eesti koondise teine treener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Vastane otsis õiget koosseisu ja lõpuks ka leidis selle, kuid seekord sellest meie õnneks ei piisanud. Kolmandas geimis hakkasime eksima ning neil toimis blokk-kaitse."

Esimene võit on Eestil käes, kuid see ei tähenda Vassiljevi meelest veel suurt midagi. "Me ei mõtle MM-ile," tunnistas Vassiljev. "Võtame päeva korraga. Nüüd kohtume Hispaaniaga, kes alistas Saksamaa samuti 3:1. Tuleb kõva lahing."