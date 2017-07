Aganits: saime edasist arvestades olulise võidu

"Tähtis, et võitsime ja teenisime kolm punkti," ütles Eesti koondislane Andri Aganits ERR-ile. "Saime edasist arvestades olulise võidu."

Kui kaks esimest geimi kuulusid kindlalt Eestile, siis kolmandas geimis leidsid valgevenelased oma rütmi üles. "Lihtsat jalutuskäiku me ei oodanud, sest teadsime, et nad oskavad mängida," sõnas Aganits. "Kohtumine oli meie kontrolli all, kuid lasime nad ise mängu sisse."

Kuna Eesti koondisel on olnud tihe suvi olnud, siis enne praegust MM-valikturniiri kontrollkohtumisi ei peetud. "Meil oli tekkinud mängunälg," tõdes Aganits. "Ootasime juba väljakule pääsemist, mis oli hea."