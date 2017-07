Eesti koondise kapten: arvasime, et saame kolme geimiga mängu tehtud

Eestlased tegutsesid esimeses kahes geimis kindlalt, kuid siis hakkas mängumootor tõrkuma. "Arvasime, et saame kolme geimiga asja tehtud," ütles Eesti koondise kapten Kert Toobal ERR-ile. "Seetõttu alustasime geimi kergemalt ja meid karistati ära. Oli imelik mäng, kus vastane tegi palju vahetusi, lõhkudes niimoodi meie rütmi ära."

Kuna turniir on pikk, siis Toobali sõnul proovitakse jõuvarusid säästa. "Üritame ennast hoida, kuid see jää, millel kõnnime, on hästi õhuke," illustreeris Toobal. "Meil jäi kõvasti varu, näiteks servi pealt."

Toobali meelest tuleb tähelepanu pöörata ka kuumusele. "Kui palavaga ründad, siis see väsitab," mõtiskles Toobal. "Seetõttu tuleb endal vigade arv väike hoida, et vastane peaks palju tööd tegema."

Turniiri teisel päeval kohtub Eesti Hispaaniaga, kes üllatas avavoorus Saksamaad 3:1. "Sakslased olid õhku täis ja nad karistati ära," lausus Toobal. "Hispaania tegutseb organiseeritult, nad teevad vahetusi, on tehnilised ja kuulavad treeneri nõuandeid. See, et oleme neid viimasel ajal võitnud, ei loe siin midagi. Keskmine tase on nii kõrge, et kõik valed liigutused karistatakse ära."