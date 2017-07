Eesti koondise abiloots: tänane on näidanud, et kedagi ei saa alahinnata

Avapäev pakkus juba üllatuse, kui Saksamaa kaotas Hispaaniale. "Tänane päev on näidanud, et kedagi ei saa alahinnata," ütles Eesti koondise abitreener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Kõik meeskonnad, kes on siia jõudnud, on ju midagi võitnud. Meie keskendume ühele konkreetsele mängule korraga, mitte sellele, mis edasi saab."

Kortrijkis valitseb suvine kuumus, kuid Vassiljev suhtub olukorda rahulikult. "Saal on suviselt palav, kuid see oleks ka mujal nii ning tingimused on kõigile võrdsed," sõnas Vassiljev. "Peame Mehhikos toimunud Maailmaliiga finaalturniiril saadud kogemused siin ära kasutama."