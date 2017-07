Kanter: sain teada, et keha peab vastu

"Kuna maailmameistrivõistlused on ukse ees, siis kõige tähtsam, et olen taas võistlustules," ütles Kanter ETV spordisaatele. "Iga võistlus enne MM-i on kullaga hinnaga, sest vähese praktikaga ei julge sinna minna. Sain teada, et keha peab vastu ning siit saab ainult paremaks minna."

Kanter alustas Šveitsis 60.69-ga, teisel katsel tulemust kirja ei saanud ning jätkas seejärel tulemustega 60.01, 61.59, 60.66 ja 62.35.

Kanteril on mais heidetud 65.87-ga MM-pilet olemas.