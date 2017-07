ERR Belgias | Seekord on põhjust suurelt unistada

Belgias toimuval turniiril on sündmusi jälgimas ka ERR-i sporditoimetaja Anu Säärits. "Tihti me unistame suurelt, kuid kui paljudel kordadel pole selleks põhjust, siis nüüd on," ütles Säärits "Aktuaalsele Kaamerale".

Eestit ootab Belgias viis vastast ning MM-ile pääseb vaid turniiri võitja. "Favoriidid on Belgia ja Saksamaa," ennustas Säärits. "Kui tegutseme Valgevene vastu enesekindlalt ja tugevalt, mängime samamoodi Hispaaniaga ning alistame Slovakkia, siis pole miski võimatu."