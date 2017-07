Eesti võitis Varssavis kriketiturniiri

See on eriline võistlus, sest selles regioonis ei ole väga palju kohalikke kriketimängijaid, harrastajateks on pigem teiste rahvuste esindajad (austraallased, indialased, inglased jne) ning võimalus võistelda teiste riikide kohalikega on eestlaste jaoks erakordne.

Sellel aastal võtsid võistlusest osa Eesti, Poola ja Ungari võistkonnad. Eesti võistkonda kuulusid Marko Vaik, Kalle Vislapuu, Paavo-Peeter Ainla, Gabriel Ainla, Madis Loit, Pilleriin Vessik ja Annemari Vessik. Eesti võitis viiest mängitud mängust kõik viis ja kindlustas endale taaskord esimese koha. Turniiri esimesel aastal Eesti võitis samuti, teisel aastal pidi tunnistama Poola paremust.

Mängude tulemused: 1. mäng Eesti 99-6, Poola 85-4 - Eesti võitis 14 jooksuga, 2. mäng Eesti 105-3, Ungari 24-6 - Eesti võitis 81 jooksuga, 3. mäng Eesti 83-5, Poola 80-5 - Eesti võitis kolme jooksuga, 4. mäng Ungari 40-6, Eesti 41-1 - Eesti võitis viie wicketiga, finaal - Eesti 102-3, Poola 85-6 - Eesti võitis 17 jooksuga.

Turniiri parimate mängijate auhindadest sai enamuse endale Eesti kapten Marko Vaik. Ta oli turniiri parim pallija kaheksa wicketiga, parim lööja 124 jooksuga ja turniiri kõige väärtuslikum mängija. Parim väljaku mängija oli Jakub Blazejczyk Poolast ja parim väravavaht Jerzy Suchodolski Poolast.

2017. aasta on välisvõistlustel olnud Eestile edukas. Juuni alguses Horvaatias toimunud Meditterranean Cricket League turniiril esindas Eestit Saaremaa Kriketiklubi. Lisaks Eesti meeskonnale osales võistlusel kaks võistkonda Rumeeniast ja kaks Horvaatiast. Kapten Marko Vaik juhtimisel võideti neljast mängust kolm ja kindlustati endale esimene koht.