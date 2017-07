Mourinho tahab pidada Man Unitedi peatreeneri ametit 15 aastat

Oma eelneva karjääri jooksul Portugalis, Hispaanias, Itaalias ja Inglismaal tiitleid võitnud portugallane pole seni üheski klubis enam kui kolm hooaega vastu pidanud. "Ma olen selleks valmis," sõnas Mourinho ESPN-ile. "Ma olen valmis näiteks järgmiseks 15 aastaks. Siin? Jah, miks mitte?"

"Pean tunnistama, et see on väga raske, sest töötame väga suure pinge all. Kõik survestavad just peatreenereid... aga reaalsuses saab vaid üks võita ja iga hooaeg muutub see üha raskemaks."

Mourinho sõnul tooks pikaajaline pühendumine klubile tulu nagu Fergusoni puhul, kelle käe all võitis United 26 aasta jooksul 13 korda Inglismaa kõrgliiga ja kaks korda Meistrite liiga. Portugallase teatel võis aastate jooksul panna tema ja Unitedi vahele võrdusmärgi. "Inimesed harjusid sellega ära. Inimesed mõistsid stabiilsuse suurepäraseid tagajärgi."

Pärast lühikesi perioodi, kus klubi tüürisid David Moyes ja Louis van Gaal, loodab Mourinho, et just tema toob Unitedile taas pikaajalise hea stabiilsuse. Debüüthooaeg kulmineerus võitudega Euroopa liigas ja Inglismaa liigakarikasarjas. "Ühel aastal koged suurt edu, teisel mitte ja oled väljas," jätkas Mourinho. "Nii juhtus minuga Chelseas, nii juhtus Claudio Ranieriga Leicesteris ja juhtub paljude teistega. Tänapäeval vaatavad inimesed asju rohkem lühiajalises perspektiivis."