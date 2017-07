Taas kaardilugejat vahetav Östberg läheb EM-rallile

Pärast koostöö lõpetamist Ola Floenega istub Soome rallil Östbergi kõrval Torstein Eriksen, kes aga Saksamaa etapil ta kaasa teha ei saa, sest samal ajal peetaks Briti meistrivõistluste raames Ulster Rally. Selles sarjas on aga Eriksen koos piloot Fredrik Ahliniga liidrikohal. Nii kutsutakse Östbergi kõrvale esmakordselt Patrik Barth.

Teine põhjus Östbergil Rzeszowi rallil osaleda on koguda asfaldikilomeetreid samuti augustis peetavaks Saksamaa MM-ralliks.

Norralase jaoks pole tegemist esimese korraga EM-sarjas kaasa teha: mullu juhtis ta Kanaaridel peetavat võistlust, aga katkestas.

"Ma olen ERC sarja suur fänn," lausus Östberg. "Suurtele talentidele on vaja head platvormi ja ERC on selleks sobiv. Võistlused on piisavalt pikad, aga mitte liialt raha nõudvad. Lähen nende tööpõllule, aga austusega. Valmistun lahinguks."

Nelja etapi järel juhib autoralli EM-sarja 93 punkti kogunud portugallane Bruno Magalhaes, kellele 14 silma kaugusel järgneb poolakas Kajetan Kajetanowicz. Lisaks on tänavu etapivõiduni jõudnud venelane Aleksei Lukjanuk ja viimati Küprosel Katari esindaja Nasser Al-Attiyah.