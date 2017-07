Eestit esindab U-23 MM-il paarisaeru kahepaat

Kui mitmel varasemal aastal on sõudeliit lähetanud tiitlivõistlustele rohkem võistlejaid, siis tänavu osutusid normi täitjateks vaid Marko Laius ja Johann Poolak paarisaeru kahepaadil. Mõlemad Pärnu Sõudekeskus Kalevis treenivad noormehed on sündinud 1997. aastal ning on varasema tiitlivõistluste kogemusega. Koos sõuti noorte klassiski ning neil on 2015. aasta juunioride maailmameistrivõistlustelt ette näidata kõrge seitsmes koht, kirjutab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

U-23 eaklassi koondise projektijuht ja treener Roman Lutoškin jääks rahule, kui 21 paadi konkurentsis pääsetaks 12 parema sekka. "Poiste tase peaks olema B-finaal ning sealt iga koht edasi on puhas boonus. Konkurents on väga tihe ja Laius-Poolak olid ainsad, kes koondisele ettenähtud mudelaja välja sõitsid," märkis Lutoškin.

Eestlased asuvad võistlustulle neljapäeval, 20. juulil kell 9.45 startivas eelsõidus. Kokku peetakse neli eelsõitu, millest iga võitja liigub 12 parema sekka poolfinaali. Ülejäänud jätkavad vahesõitudes. Laiuse ja Poolaku vastasteks on Leedu, Rootsi, Horvaatia ja Hollandi koondised. Eelsõidu favoriidiks on MK-etapi kogemusega Horvaatia kooslus Brandt - Baricevic.

Kui Eesti paar peaks vahesõitu jääma, vajatakse seal edasipääsuks vähemalt teist kohta. Maailmameistrivõistlused Plovdivis kulmineeruvad pühapäeval finaalidega. Ühtekokku osaleb tiitlivõistlustel 53 riiki 313 paatkonna ja 837 sportlasega.