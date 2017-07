Contador: kukkumisteta võitleksin kollase särgi nimel

Kolmas koht on ligi seitsme minuti kaugusel. Olgu öeldud, et kui välja arvata Contadori debüüt 2005. aastal, pole ta suurtuuril kunagi esiviisikust välja jäänud, vahendab Rattauudised.ee.

"Olen kuulnud, et inimesed on soovitanud mul koju minna, kuid see pole mulle kordagi pähe tulnud," kinnitas seitsmekordne suurtuuride võitja Contador. "Jätkan üritamist. Olen realist ja teadlik sellest, et minu ees on mitmeid rattureid. Seega on kõige realistlikumad teised valikud nagu etapivõidu püüdmine. Tõde on, et mul on võimalus teha, mida tahan – nautida kõike seda ja nautida rattasõitu."

Contador on käesoleval Touril kaotanud aega nii kukkumiste tõttu kui ka mägedes konkurentidele alla jäädes. "Ma ei usu õnne ega ebaõnne, kuid mõned kukkumised, mis toimuvad siis, kuid oled piiri peal, mõjuvad just psühholoogiliselt," selgitas Contador. "Ma ei taha vaadata tagasi, kuid tõde on, et olen Touri nimel palju vaeva näinud, et siia tippvormis jõuda. Kolm päeva enne Tourile saabumist ületasin enda rekordi Madridi mäel, mida olen terve karjääri jooksul testina kasutanud. Arvan, et kukkumisteta võitleksin kollase särgi nimel."