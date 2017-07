Gheorghe Cretu: Valgevene võtab suuri riske

Valgevenega mängisime viimati möödunud aastal Euroopa liigas, kui võitsime neid 3:1 ja 3:2. "Valgevene on ohtlik vastane. Uue sidemängijaga on nende mäng läinud kiiremaks ja nad võtavad suuri riske," rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. "Peame olema kannatlikud ja usun, et määravaks saab tegutsemine servi vastuvõtul."

MM-valiksarja teise ringi E-alagrupi avavoorus kaotas Valgevene kohe avavoorus Serbiale, ent pärast seljatati Šveits, Taani, Horvaatia ja Norra.

Kogu turniiri hinnates nimetas rahvuskoondise kapten Kert Toobal meie peamiste konkurentidena alagrupi võidule tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja eelmise MM-i pronksmedalist Saksamaad.

"Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas," rääkis Toobal. "Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa," lisas kapten.

Triost Belgia-Eesti-Saksamaa rääkis ka võõrustajate loots Vital Heynen. "Loomulikult, kui me korraldame turniiri, siis see tähendab, et üritame suurendada oma šansse kvalifitseeruda. Samas on grupis kolm-neli võistkonda, kes on võimelised ennast MM-ile mängima. Minu jaoks on suureks favoriidiks Saksamaa ja väga ohtlik on ka Eesti," vahendas belglaste peatreenerit Euroopa alaliidu kodulehekülg.

Eesti koondise koosseis MM-valiksarja kolmanda ringi turniiriks: sidemängijad – Andres Toobal, Kert Toobal; nurgaründajad – Kristo Kollo, Oliver Orav, Andrus Raadik, Robert Täht; temporündajad – Andri Aganits, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Henri Treial; diagonaalründajad – Renee Teppan, Oliver Venno; liberod – Denis Losnikov, Rait Rikberg. Peatreener: Gheorghe Crețu; treener: Rainer Vassiljev; ÜKE treener: Mirko Fasini; füsioterapeut: Siret Kalbus; massöör: Hardi Paas; statistik: Alar Rikberg; mänedžer: Robin Ristmäe.