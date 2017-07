Antonio Conte sõlmis Chelseaga uue lepingu

Mullu suvel EM-finaalturniiril Itaalia koondist juhendanud Conte debüüthooaeg Suurbritannia pealinnas kujunes igati edukaks, sest meeskond võitis Inglismaa meistritiitli ja karikasarjas jõuti finaali, kus tuli küll tunnistada linnarivaal Arsenali paremust.

47-aastase Conte uus leping on kindlasti kergenduseks ka fännidele, sest meeskonda igatsetud ründaja Romelu Lukaku siirdus hoopis Manchester Unitedisse ja selline asjade käik pahandas teda. Nüüd aga täieneb klubi Conte kõrval teistegi itaallastega: Paolo Vanoli asub meeskonda abitreeneriks ja Davide Mazzotta analüütikuks.

Chelsea on sel suvel hankinud kaitsja Antonio Rudigeri (saabus AS Romast) ja poolkaitsja Tiemoue Bakayokoga (AS Monaco), kuid meeskond vajab kindlasti tipuründajat, et täita Diego Costast vabanenud kohta.

Lukaku kõrval on pööratud tähelepanu ka Dortmundi Borussia tähele Pierre-Emerick Aubameyangile, aga sakslased soovivad 28-aastase Gaboni ründaja kindlasti endale hoida.