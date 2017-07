Ülikogenud Hispaania mägironija lõpetab ratturikarjääri

Hetkel oma karjääri kuueteistkümnendat Tour de France'i väntav 40-aastane Zubeldia on selles arvestuses Hispaania kõigi aegade edukaim rattur. Kokku on ta osalenud 26-l suurtuuril.

Seejuures ei pidanud Zubeldia algselt tänavusele Prantsusmaa velotuurile üldse tulemagi, aga kuna tiimikaaslane Andre Cardoso põrus EPO-ga, lisati vanameister siiski Trek-Segafredo nimekirja.

Ratturina eelkõige mägedes edu saavutanud Zubeldia lõpetab karjääri kodusel San Sebastiani klassikul, kus on ta on karjääri jooksul pidevalt osalenud, aga neljandast kohast paremat pole saanud.

Üldarvestuse neljas koht on Zubeldia karjääri parim tulemus ka Tour de France'il. Sel positsioonil lõpetas ta 2007. aastal. Lisaks on bask veel neljal korral esikümnesse jõudnud.