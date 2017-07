Tšikinjov: kõik tulevad MM-ile, et võita

Tulemusi, mis peatreener Igor Tšikinjovi rahuldaks või ei rahuldaks, paika pandud ei ole. Ja üleüldse ei usu Tšikinjov selliste eesmärkide püstitamisse.

"Seda ma kunagi ei tee. Kui võistlusele minna ja plaanida 15. kohta, siis minu meelest pole vaja üldse võistlusele minna. Kui töötasin Rootsis ja ka Eestis olen harjunud sellega, et võistlusel tuleb anda endast parim," lausus Tšikinjov intervjuus Vikerraadiole.

"Kõik tulevad maailmameistrivõistlustele, et võita. Ma ei usu, et keegi tuleb siia, et saada mingi koht. Kõik tulevad ikka medali järgi," jätkas peatreener. "Šansse näitab juba päeva vorm ja see, kuidas valmistusime ja kuidas leida parim selleks võistluseks."

Kuigi füüsiliselt võivad mõned pisiasjad alati esile kerkida ja sportlase esitust mõjutada, siis suuremad vigastused ja muud probleemid hetkel Eesti mehi ei vaeva.

"Kas üldse on maailmas inimesi, kes on sada protsenti terved? Ma ei usu," ütles Tšikinjov. "Igaühel on mingid mured, aga seepärast teemegi tööd, et panna ajud paika, olla füüsiliselt vähemalt optimaalses olukorras. Aga ütlen veel kord - igal inimesel on mingid probleemid. Kel nohu, kel mõni teine asi, aga loodame parimat."