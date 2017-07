Urmo Aava: ainuüksi rahalise auhinnaga ei saavuta mitte midagi

Esimest korda võistlevad ralli Eesti meistrivõistlustel Estonian R2 Challenge arvestuses 17-26-aastased noored võidusõitjad. Eesmärk on aga palju laiem kui sarja võit ja rahalised auhinnad. "Ainuüksi rahalise auhinnaga ei saavuta mitte midagi," ütles Aava ETV spordisaatele. "Seega on selle sarja puhul kombineeritud rahaline auhind ja koolitused."

Tänavusel hooajal on sarjas kaasa löönud 15 ekipaaži viiest riigist. Lisaks Eestile ka Lätist, Soomest, Venemaalt ja Suurbritanniast. Autospordiliidu eesmärkides oleks osalejate arvu tulevikus aga vähemalt kahekordistada ja tekitada huvi kõigi lähiriikide noortes rallisportlastes. "Ei pea pikalt arvutama, et meile on kasulikum välja panna suur ja atraktiivne auhind, kui selle peaks võitma ka välismaalane, kui hakata viit sportlast lihtsalt tippvõistlustele viima."

Sarja võitjat ootab 28 000 euro suurune auhind, mis võimaldab teha sammu järgmisele tasemele. "Meie eesmärgiks ongi sportlaste aitamine järgmisele tasemele," lisas Aava.