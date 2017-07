Sagan: aktsepteerin, et olen väljas, kuid ma ei nõustu kohtunike otsusega

"Loomulikult analüüsisin olukorda," vahendas Spordipartner.ee Bora-Hansgrohe meeskonna liidri sõnu. "Aktsepteerin, et olen väljas, kuid ma ei aktsepteeri kohtunike otsust. Minu hinnangul on tegemist suure veaga. Kohtunikud ei arutanud minuga seda olukorda. Nad ei küsinud minult selgitust. Nad ütlesid, et tegutsesin valesti ja käitusin vägivaldselt. On paha öelda, et olen vägivaldne, kui ma ei teinud midagi valesti. Ma ei aktsepteeri seda, sest ma ei teinud midagi valesti."

Saganit näeb uuesti võistlemas kuu lõpus algaval Poola tuuril ja seejärel BinckBank Touril (endine Eneco Tour). Slovakkia sportlasel on kavas kaitsta maailmameistrisärki Bergenis peetavatel maailmameistrivõistlustel.