Eesti käsipallikoondis sattus MM-valikturniiril kolmeliikmelisse alagruppi

Alagrupimängud peetakse kodus-võõrsil põhimõttel ning algavad sügisel, kui ajavahemikus 25.-29. oktoobrini on kavas esimesed kaks mängu. 2018. aasta jaanuaris mängitakse ülejäänud kaks kohtumist. Täpne kalender selgub lähiajal. Valikturniiri teise faasi ehk play-offi pääsevad vaid kuus alagrupivõitjat.

Eesti koondise peatreeneri Rein Suvi esimesed muljed olid kahetised: "Mõnes mõttes tahtnuks nagu neljast alagruppi saada – koondis tuleb niigi harva kokku ja võinuks rohkem mänge olla. Samas on ehk kolmesest grupist kergem edasipääsu püüda ja viimase me muidugi endale eesmärgiks seame."

Vastaste kohta tuleb taustatööd tegema hakata, ent vähemalt Bosnia ja Hertsegoviina tugevuses Suvil kahtlust pole. "Jõudsid nad ju 2015 MM-finaalturniirile ja kaks aastat hiljem play-offi, nii et kindlasti väga kõva pähkel," kinnitas mai alguses Käsipalliliiduga uue lepingu sõlminud peatreener.

"Eesti on mõlema alagrupikaaslasega viimase viie aasta jooksul kokku läinud, kirjas on nii võite kui kaotusi," lisas Suvi. "Sõltuvalt, milline on nende koosseis täna, usun, et tegemist on mängitavate vastastega. Olen olnud ühenduses meie koondislastega ning kõik parimad lubasid rivis olla. Loodame vaid, et tervis kedagi mängude saabudes alt ei vea."

2019. aasta MM-finaalturniir toimub kahes Taani ja neljas Saksamaa linnas 10.-27. jaanuarini. Lisaks tiitlikaitsja Prantsusmaale ja kahele korraldajamaale pääseb Euroopast osalema 10 koondist – tuleva aasta jaanuarikuiselt EM-finaalturniirilt üks tiim ning play-off faasi 9 võitjat. Play-offis osalevad lisaks kuuele esimese faasi alagrupivõitjale 12 koondist EM-finaalturniirilt, kel selleks hetkeks MM-pääset veel pole.