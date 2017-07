60 päeva pärast antakse Kuressaares start II Ultima Thule maratonile

60 päeva pärast ehk 16. septembril kell 11 antakse Kuressaare lossihoovis start II Ultima Thule maratonile. Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses Lääne-Saare vallas kulgeval rajal on võimalik joosta nii maratoni kui ka poolmaratoni ning 21,1-kilomeetrisele distantsile on oodatud ka kõndijad ja kepikõndijad.

Ultima Thule maratonile saab registreeruda maratoni kodulehel. 31. augustini on osavõtutasu 20 eurot. Kõik enne septembrikuud registreerunud osalejad saavad nimelise numbri. Ajavahemikus 1.–14. september on osavõtutasu 25 eurot ja 16. septembril ehk stardipäeval 30 eurot. Stardinimekiri täieneb jooksvalt igal nädalal ning seda saab jälgida nii Ultima Thule maratoni kodulehel kui ka Facebooki lehel. 18. juuli hommikuks oli II Ultima Thule maratonile registreerunud 79 spordisõpra, neist 30 maratonile, 25 poolmaratonile ja 24 huvilist 21,1 km kõnnile/kepikõnnile.

Ultima Thule maratoni ühe korraldaja ja rajameistri Raili Rüütli sõnul on rajad sel aastal veidi teistsugused kui mullu ning praeguste plaanide järgi saavad jooksjad ja kõndijad järele proovida ka Kuressaare linna peatänava uue kergliiklustee ning liikuda peaaegu maailma äärel ehk Roomassaare poolsaarel. “Soovime anda osalejatele võimaluse näha uusi kohti ning joosta ja kõndida tänavatel, kus on rohkem kaasaelajaid,” rääkis Rüütel. Ta lisas, et stardi- ja finišipaik asub endiselt Kuressaare lossihoovis ning eelmisel aastal paljude lemmikuks osutunud Kudjape terviseraja tõusu saab läbida nii poolmaratoni kui ka maratoni joostes.

Tänavu on Ultima Thule maratonil ka tempomeistrid. Poolmaratoni distantsil teeb tempot (lõpuaeg 2 tundi) Raul Vinni ja maratonis Kaido Vetevoog (4 tundi 30 minutit).

Kiirematel huvilistel on võimalik endale tellida Ultima Thule maratoni logoga Asicsi jooksusärk. Särgi hind on 20 eurot ja täpsema info särkide tellimise kohta leiab alates augustist Ultima Thule maratoni kodulehelt.

Ultima Thule maratoni medal, mille on kujundanud Raul Vinni ja valmistanud Kuressaares tegutsev ettevõte OÜ Sporrong Eesti, valiti Eesti 2016. aasta jooksuvõistluste kõige ilusamaks medaliks.

17. septembril 2016 toimunud esimesest Ultima Thule maratonist võttis osa 190 spordisõpra, neist 33 jooksid maratoni, 80 poolmaratoni ja 77 läbisid 21,1 kilomeetrit kõndides või kepikõndi tehes.

Ultima Thule maratoni idee autor on Rasmus Kagge, kes käis mõtte välja 2015. aasta detsembris Saare maakonna arengukonverentsil “Ultima Thule – maailma äärel on kõik võimalik”. Et just Saaremaa on paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima Thule, kuhu 4. sajandil enne meie aega jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas, on väitnud nii Lennart Meri oma raamatus “Hõbevalge” kui ka Raul Talvik 2015. aastal ilmunud teoses “Teekond maailma ääreni”.

Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus koostöös Kuressaare linna ja MTÜ-ga Visit Saaremaa.