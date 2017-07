Jalgpalli III liigas on avaringi järel veel kõik võimalik

Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liigas on kõigis neljas tsoonis peetud avaringi kohtumised. Igas piirkonnas on tabeliseis tihe ning keegi pole suutnud otsustavat edu konkurentide ees luua.

Jalgpallipüramiidi tugevuselt viienda liiga põhja tsooni juhib Põhja-Tallinna JK Volta 25 punktiga ning lähimate jälitajatega võrreldes on meeskonnal ka mäng varuks. JK Retro, Tallinna FC Hell Hunt ja JK Tallinna Kalev III on teeninud 11 kohtumisega vastavalt 24, 23 ja 22 punkti. Liigatabeliga saab tutvuda jalgpalliliidu koduleheküljel. Põhja tsooni suurim väravakütt on 18 tabamusega Ian-Erik Valge (JK Volta).

Lõuna piirkonnas dikteerib tempot Tartu JK Welco II, kes pole seni kaotusevalu tundma pidanud ja teeninud 11 mänguga 25 punkti. Kolme punkti kaugusel on FC Vastseliina, 20 punkti on kogunud nii FC Jõgeva Wolves kui ka FC Tarvastu. Tsooni suurimad väravakütid on Stenver Kleimann-Leimann (Wolves, 13 väravat) ja Reimo Ojala (JK Tammeka U19, 12 väravat). Tabelitega saab tutvust teha jalgpall.ee leheküljel.

Ida tsoonis hõivavad tabeli kaks kõrgemat rida Premium liiga klubide III võistkonnad – liidrikohal on 30 punktiga Paide Linnameeskond III, FCI Tallinn III on 28 punktiga teisel kohal. Kolmandal real olev JK Väätsa Vald jääb Lasnamäe võistkonnast maha seitsme punktiga. Parimad väravakütid tulevad Paidest – nii Eerik Reinsoo kui ka Rauno Rikberg on olnud täpsed 12 korral. Tabelit saab vaadata jalgpalliliidu koduleheküljelt.

Lääne tsoonis on 11-st mängust 10 võitnud Tallinna FC Castovanni Eagles, kes troonib tabelit 30 punktiga. 26 punktiga on teisel kohal Pärnu JK Poseidon (26 punkti), keda jälitavad Läänemaa JK (22) ja Lihula JK (21). 16 väravaga on tsooni suurim väravakütt Richard Leht 16 väravaga, 14 tabamust on kirja saanud Läänemaa JK mängija Andres Dobõšev-Proosväli. Tabeliseisu saab näha jalgpall.ee portaalist.

III liigas lööb tänavu kaasa 48 võistkonda üle Eesti (igas tsoonis 12 meeskonda). Liiga piirkondade võitjad tõusevad II liigasse vastavalt territoriaalsele paiknevusele. Piirkondades teisele kohale tulnud võistkonnad omavad võimalust kõrgemale tõusta üleminekumängude abil. Hooaja lõpus selgub ka III liiga võitja tsoonide parimate vahel.