Mikk Martin Lõhmus näitas viimasel nädalal head hoogu

EMX85 klassis võistlev Lõhmus tegi Stelpes osalenud noortest Eesti motokrossisõitjatest parima tulemuse saavutades kahe sõidu kokkuvõttes viienda koha. Eelmise nädala keskel toimunud Sõmerpalu staadionikrossil sai Lõhmus raskel rajal teise koha ning läinud nädalavahetusel Kiviõlis sõidetud EMV etapil kuulus Mikk Martinile neljas koht ja Eesti meistrivõistlustel hoiab ta peale kolme sõidetud etappi teist kohta.

"Miku arengu ja EM-regiooni sõidu tulemuse üle on mul super hea meel. Kuigi ma ise Stelpes kohal ei olnud, siis kuulsin, et Mikk sõitis väga hästi ning tulemus räägib ju enda eest. Ilus töö nii Miku kui ka kindlasti Priidu poolt, tema juhendab Mikku igapäevaselt ning tema panus on Miku arengus kindlasti suur. Kiviõlis oli Mikk samuti tubli, sest libedad ja kõvad rajad on noorvõistlejale keerulised sõita ning sellisel pinnasel piiride kompimine vajab kogemusi välismaalt," selgitas meeskonna juht Juss Laansoo.

MX1 klassis võistlev Priit Rätsep oli samuti stardis nii Sõmerpalus, kui Kiviõlis. Kolmapäeval toimunud staadionikrossil sai Rätsep Tanel Leoki ja Honda tehasesõitja Jevgeni Bobrõševi järel kolmanda koha nii MX1 klassis, kui ka superfinaalis. Kiviõlis oli ta nii sõitudes kui ka kokku neljas. "Mul oli suhteliselt sündmusterohke nädal. Sõmerpalus sujus minu sealse võistlusajaloo jooksul kõik ilusti vist esimest korda. Sõitudes olin kolmas ja teine ning kokku kolmas ja seda ka superfinaalis. Polegi nagu millegi üle väga kurta selle võistluse puhul, kuna kõik oli kontrolli all," rääkis Rätsep pressiteate vahendusel.

"Kiviõlis oli seevastu teised lood ... Ei saanud sealse rajaga päris sinapeale ja ei tahtnud üle ka punnitada, kuna rada oli kiire ja vead võisid suurelt karistada. Esimeses sõidus kukkusin stardikurvis, aga suutsin end lõpuks siiski neljandaks sõita. Teine sõit alustasin esimesena, kuid lõpetasin taas neljandana. Ei saa tulemusega rahul olla, aga pidin natuke liiga palju oma turvalisest tsoonist väljaspool sõitma, et esimestega hoogu hoida. Aga ei ole hullu, olen ilusti elus ja terve ning see vast põhiline, kuna EMV tabelis olen hetkel teine."

Samuti MX1 klassis võistlev Lauri Lehtla oli võistlustules ainult Kiviõlis, kus ta oli nii sõitudes kui ka kokku 9., EMV tabelis on ta aga kuues: "Kiire ja libe rada ei olnud mu kätele väga lihtne, kuna need jooksid kinni veel kiiremini kui eelmistel võistlustel. Mõlemast sõidust tulid seega tagasihoidlikud tulemused, millega polnud ma sugugi rahul. Tihemetsa etapiks tahaks kindlasti probleemile lahenduse leida."

Priit Rätsepa vend Kristjan oli Sõmerpalu MX2 klassi avasõidus 7s, kuid tegi teises sõidus korraliku tulemuse ületades lõpujoone kolmandana. Kahe sõidu kokkuvõttes oli ta 5. Kivõlist tuli noormehel sõitudest viies ja seitsmes ning kokku kuues koht. "Tuli järjest kaks suurt võistlust sõita ja pingutada sai kõvasti. Eelnevalt sadanud vihm oli Sõmerpalu raja väga tehniliseks teinud ja tuli olla väga täpne ning vigu vältida. Esimene sõit kõige paremini ei õnnestunud, kuna käed ei lubanud enam poolt sõitu kõvasti pingutada. Teine sõit oli juba teine hingamine ning esimeselt ringilt saabusin neljandal kohal ja pingutasin kõvasti ning tõusin kolmandaks," rääkis Rätsep.

"Kiviõli kvalifikatsioonis olin kuues, mis andis hea stardikoha, kuid esimene start oli kesine, kui alustasin sõitu kuuendalt kohalt. Sõidu keskel tõusin viiendaks ja hakkasin veel eesolevat püüdma ning kuigi jõudsin talle järgi, siis mööduda kahjuks enam ei jaksanud. Teise sõitu läksin mõttega esimese sõidu vead parandada, kuid kolmandal ringil tuli ette hoopis kukkumine ja pidin viimase koha pealt tulemist alustama ning kukkumise käigus kaotatud siduriheebli tõttu ka ilma sidurita sõitma. Pingutasin kõvasti kuni sõidu lõpuni ja püüdsin ka kuuenda koha enne lõppu kinni, aga mööduda kahjuks ei suutnud. Päevaga seekord rahule ei jäänud, tuleb vigu ning kukkumisi vältida. EMV arvestuses olen nüüd neljandal kohal, mis pole sugugi halb."

"Lauri ja Kristjan on meil tulihingelised sportlased, kes annavad põhitöö kõrvalt endast kõik. Seega nende poolt tehtud sooritused on olnud stabiilsed ja prognoositavad. Kindlasti on antud situatsioon nendele uus ja vajab harjumist ning teist psühholoogilist lähenemist. Kõrvalt vaadates teevad nad rajal head tööd ning kannavad enda esituse välja. Samas tean, et sisimas tahavad nad kindlasti enamat," tunnistas Laansoo.

"Priidu Sõmerpalu esitus oli rahuldav, sest rada oli üpris keeruline ja kuna tegemist on pigem show-üritusega, siis sellises olukorras peab sportlane tegema alati enda peas analüüsi, et kuidas rada, tunne ja tähtede seis kokku langevad. Liigseid riske polnud mõtet võtta ja Priit seda ka Sõmerpalus tegi. Sama võis näha ka Bobrõševi sõidust. Priit sõitis kindla peale kolmanda positsiooni peal ja tegi enda töö ilusti ära. Tanel oli Sõmerpalu raskel rajal teisest puust ja tundis ennast silmnähtavalt koduselt. Kiviõlis polnud aga Priidul ilmselgelt hea päev ja sõitudes saadud neljandate kohtadega ei saa mees kindlasti rahul olla. Teame, et tsikkel töötab hetkel ilusti ja kogu tiim on Priidu selja taga ning teeb tööd. Sport on aga sport ja võidavad tugevamad ning Kiviõlis olid teised lihtsalt tugevamad. Kuna Priidus on sportlase hing ja võidujanu, siis pühapäevane tulemus polnud kohe kindlasti negatiivne. Selliseid päevi on lihtsalt vaja, et maa peale tulla ja saada lisa tõuget ning motivatsiooni. Töötame noorte ja tehnikaga edasi ning loodetavasti on järgmine etapp juba rõõmsam."