Endine tipprattur loob uue ambitsioonika rattatiimi

Tiimi üheks liidriks saab sprinter Bryan Coquard, kes on juba öelnud, et lahkub Direct Energiest. Üheks lahkheli põhjuseks on asjaolu, et mänedžer Jean Bernaudeau ei valinud teda Tour de France'il osalevasse koosseisu, kirjutab Spordipartner.ee.

Kõikvõimalikud paberid on Pineau Rahvusvahelisele Jalgratta Liidule edastanud ja uueks hooajaks loodetakse palgata 20 ratturit. Enne 1. augustit ei saa üleminekutest rääkida, kuid spekuleeritud on, et uue tiimiga liituvad lisaks Coquardiga Matteo Trentin (Quick-Step), Amael Moinard (BMC), Johan Le Bon (FDJ) ja Julien Morice (Direct Energie).

Pineau sõnul jääb klubi aastane eelarve viie kuni kaheksa miljoni euro vahele, kuid ühe allika andmetel küündib rahasumma kümne miljonini. Peasponsoriks saab Prantsuse põllumajandustoodete tarnija Vital Concept, mis toetas enne Fortuneo-Oscarot.