Lukaku sai Manchester Unitedi eest kirja oma esimese värava

Utah's peetud kohtumises jäi Inglismaa suurklubi küll 20. minutil Luis Silva väravast kaotusseisu, kuid suutis tänu Henrikh Mkhitaryani ja Lukaku väravatele 2:1 võita.

Taas sai silma paista ka Unitedi vastuoluline peatreener Jose Mourinho, kes läks marru pärast seda, kui tema hoolealune Antonio Valencia sai kohtuniku käest punase kaardi.

Portugallasest treenerit vihastas see, et tema mängijatest said kerged vigastused poolkaitsja Juan Mata ja kaitsja Matteo Darmian, kuid vastastele nende olukordade eest punast kaarti ei järgnenud.