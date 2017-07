Celticsiga NBA meistriks tulnud tsenter plaanib tagasitulekut

Viimati hooajal 2015/16 New Orleans Pelicansis mänginud mänginud 208 cm pikkune tsenter on alles 32-aastane ning enda sõnul on ta teinud suve läbi kõvasti tööd, et platsile naasta.

"Ma olen oma kaalu jälginud ning palju aeroobset trenni teinud ja ennast heas vormis hoidnud," sõnas Perkins ajalehele Boston Globe. "Olen oma korvpallioskuste kallal tööd teinud ja ootan võimalust. NBA-s on 30 tiimi ja mul on vaja vaid ühte võimalust. Usun, et see tuleb," lisas keskmängija.

Otse keskkoolipingist NBA-sse siirdunud Perkinsil on ette näidata 13 hooaega NBA-s ning tema keskmised näitajad 781 põhiturniiri ja 143 play-off mänguga on 5,4 punkti, 5,8 lauapalli ja 1,2 blokki.