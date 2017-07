Ardo Kreek: aastatega olema järjest professionaalsemaks läinud

Eesti võrkpallimeeskond pääses MM-valiksarja kolmandasse ringi tänu maikuus tehtud õnnestunud mängudele, kui koduväljakul võideti järjest Rumeenia, Kosovo, Montenegro, Ungari ja jäädi 1:3 alla vaid Venemaale.

Peatreener Gheorghe Cretu juhendamisel on koondis mängitud 2014. aastast kokku 82 mängu ja neist 61 võitnud. Ühtegi vastast, hiilgavaid võite kui valusaid kaotusi saanud tiim, ei alahinda.

"Aastatega oleme järjest professionaalsemaks läinud ja tulemused on ka järjest tõusulainel olnud. Kõige suurem tagasilöök oli meil kolm aastat tagasi see Euroopa liiga finaalturniir, kus me ikka suurelt põlesime. Pärast seda kõik said aru, et isegi, kui võidame, siis ei saa finaalturniirile minna nii, et küll ta tuleb. Kõik mehed on rohkem kahe jalaga maa peal ja pingutavad rohkem, olenemata sellest, kes vastas on," sõnas Eesti koondise temporündaja Ardo Kreek.

191 mängu Eesti koondise eest pidanud ja selle numbriga Kert Toobali järel kõigi aegade edetabelis teisel kohal oleva temporündaja Ardo Kreegi sõnul on eesotsavad vastased Valgevene, Hispaania, Slovakkia, Saksamaa ja Belgia treeningutel lahti harutatud.

"Iga päev oleme videoid vaadanud juba ja kindlasti koha peal enne mänge vaatame veel. Kindlasti tulevad väga-väga rasked viis päeva ja väga kõvad vastased on meil seal," lisas Kreek.

Eesti koondise koosseis MM-valiksarja kolmanda ringi turniiriks:

sidemängijad – Andres Toobal, Kert Toobal; nurgaründajad – Kristo Kollo, Oliver Orav, Andrus Raadik, Robert Täht; temporündajad – Andri Aganits, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Henri Treial; diagonaalründajad – Renee Teppan, Oliver Venno; liberod – Denis Losnikov, Rait Rikberg. Peatreener: Gheorghe Crețu; treener: Rainer Vassiljev; ÜKE treener: Mirko Fasini; füsioterapeut: Siret Kalbus; massöör: Hardi Paas; statistik: Alar Rikberg; mänedžer: Robin Ristmäe.