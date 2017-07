II liigas on poole hooaja järel liidrid Merkuur ja Nõmme United

Eesti jalgpalli II liigas on mõlemas tsoonis peetud pooled kohtumised ning teise ringiga tehakse algust juba sel nädalal. Põhi/ida tsoonis on liider Tartu FC Merkuur, lõuna/lääne piirkonnas pole seni kaotusevalu tundma pidanud FC Nõmme United.

Põhi/ida tsoonis on Merkuur 13 mänguga kogunud 29 punkti, kuid tabelitipp on ääretult tihe. Kõigest punktiga jääb maha Tallinna JK Legion, kes edestab omakorda vaid punktiga Tallinna FC Levada III ja Narva United FC-d. Viiendal real on Jõgeva SK Noorus-96, kes jääb liidrist maha vaid kolme punktiga, kuuendal kohal on Võru FC Helios, kes on Jõgevast kõigest kahe punkti kaugusel.

Seitsmes on Tallinna JK Piraaja 18 punktiga, 17 punkti on kaheksandana koos Lasnamäe FC Ajaxil. Tartu FC Santos II on seni kogunud 13, mis on punkti võrra enam kui Tallinna JK Dünamol, Maardu Unitedil ja Maardu Linnameeskonna duubelvõistkonnal. Tallinna FC Ararat TTÜ hoiab 11 punktiga eelviimast kohta, viimasel tabelireal on viie punktiga Kohtla-Järve JK Järve II.

Tsooni suurim väravakütt on Kaarel Põldma (Jõgeva) 14 tabamusega, järgnevad 13 väravaga Jevgeni Gurtšioglujants (FC Levadia III) ning Aleksandr Pruttšenko ja Marek Šatov FC Merkuurist. Kümme väravat on löönud Danil Lebedev (Maardu Linnameeskond II) ning Rene Prans ja Maksim Kisseljov (mõlemad FC Santos II). Liigatabeli ja väravalööjate edetabeliga saab tutvuda jalgpalliliidu koduleheküljel. Põhi/ida tsooni järgmine kohtumine peetakse laupäeval, 22. juulil, mil Narva United FC võõrustab Tartu FC Merkuuri (18. voor). 14. vooru mängud peetakse 29. ja 30. juulil.

Lõuna/lääne tsoonis on liiga liider FC Nõmme United, kes on saanud 11 võitu, kaks viiki ning jätkab kaotuseta. 35 punkti teeninud Nõmme lähim jälitaja on Pärnu Jalgpalliklubi, kellel on koos 29 punkti. Kolmas on Saue JK Laagri 25 punktiga, kes edestab kahe punktiga JK Tabasalu ja Türi Ganvixit ning kolme punktiga Viljandi JK Tulevik U21 meeskonda. Tihe rebimine on seitsmendale kohale, kus on hetkel FC Kuressaare II 18 punktiga. Saarlastele järgnevad Pärnu JK Vaprus II (17 punkti), Raplamaa JK (16), FC Otepää ja FC Flora U19 (mõlemad 15 punkti). Tagumise kolmiku moodustavad Tõrva JK, Viimsi JK II (mõlemad 8) ja SK Imavere (7). Liigatabeli ja muu statistikaga saab tutvuda jalgpalliliidu koduleheküljel.

Piirkonna suurim väravakütt on Mark Kolosov (FC Nõmme United), kellele järgneb ta võistkonnakaaslane Robert Veskimäe, kes on sarnaselt Kristjan Suurjärvega (Saue JK Laagri) löönud 13 väravat. Neljandat kohta hoiab 12 tabamusega Andrus Mitt (JK Tabasalu).

Lääne/lõuna tsoonis tehakse 14. vooru mängudega algust juba sel nädalal – neljapäeval võõrustab FC Otepää Saue JK Laagrit, laupäeval kohtuvad FC Nõmme United – FC Kuressaare II ja Viljandi JK Tulevik U21 – FC Flora U19. Järgmisel nädalavahetusel on vastamisi Pärnu JK Vaprus II – Pärnu JK, Türi Ganvix JK – Raplamaa JK, Tõrva JK – SK Imavere ja JK Tabasalu – Viimsi JK II.