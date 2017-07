Aerutaja Kaarel Alupere: uus treener on taas sära silmadesse toonud

Naiste ühesüstal võistelnud Nina Riosa piirdus 500 meetri distantsil eelsõiduga. Meeste ühekanuu 1000 meetris pidi Joosep Karlson vahesõidus leppima 7. kohaga ning A-finaali ei jõudnud. 5000 meetris oli ta 14 võistleja hulgas 10.

Rohkem rahule võisid oma Euroopa meistrivõistluste sooritusega jääda Kaspar Sula ja Kaarel Alupere. Meeste kahesüsta 500 meetri distantsil tegid Sula-Alupere kokku kolm sõitu, teenides lõpuks B-finaalis 3. koha. Kokkuvõttes tähendas see 12. kohta.

Sportlaste sõnul protokoll kogu tõde ei peegelda, sest osales palju võrdseid paate. Augusti lõpus toimuvate MM-võistluste eel annab alust optimismiks just B-finaalis näidatud sõit, mida Sula hinnangul võib pidada suhteliselt ideaalilähedaseks. Saavutatud aeg 1.29,236 on paari isiklik 500 meetri rekord.

Kaspar Sula Vikerraadiole: "Ei saa öelda, et me EM-i läksime võtma kui vaheetappi. Sellel aastal on kujunenud välja 500 meetrit väga-väga kõrgetasemeliseks. Me tegime suhteliselt hea sõidu, kuigi koht pole päris nii hea kui lootsime. Tase on tõesti kõrge."

Alupere näeb lõppenud Euroopa meistrivõistlusi positiivses valguses ja ütleb, et on uue peatreeneri, Imre Pulai, käe all ennast leidnud.

"Hetkeseisuga olen rahul, kuna 1,5 kuud tagasi oli sõites distantsi esimene pool juba kannatamine. Praegu EM-il olime nii palju arenenud, et esimesed 300 meetrit tulid väga hea enesetunde ja lennukusega. Uus treener on vähemalt minule isiklikult väga hästi mõjunud. Sära on silmadesse tagasi tulnud," arvas Alupere.

Mitmed tugevad paatkonnad on juba veidi rohkem kui kuu enne maailmameistrivõistluste algust väga heas vormis. 500 meetri distantsi võitsid lõpuks ungarlased Bence Nadas ja Sandor Totka. Medalile tulid veel Serbia ja Ukraina paat.

Eestlaste hooaeg jätkub nüüd kodustel vetel. Hooaja kulminatsioonina peetavatel maailmameistrivõistlustel on Sula ja Alupere eesmärgiks A-finaal.