Mercedese tiimiboss otsustab rannas, kas jätab Bottase meeskonda

"Ma tahan, et meie jaoks pusletükid kokku sobiksid, sest me ei vaata üksnes aastasse 2018. Meie poolt on loogiline mõelda juba nüüd, mis hakkab juhtuma aastatel 2019 ja 2020," selgitas austerlane Reutersi vahendusel.

"Pärast Budapesti etappi, kus ma loodan, et meil õnnestub taas hästi esineda, lähen randa ja arutlen endamisi, mis on meeskonna jaoks hea ja mis mitte."

2016. aastal maailmameistriks tulnud, kuid seejärel ootamatult karjäärile punkti pannud Nico Rosbergi asemel Mercedese palgale saanud Bottas on tänavu teeninud kaks etapivõitu ja saanud hästi läbi meeskonnakaaslase Lewis Hamiltoniga.

Tänavuse aastaga saab läbi Ferraris sõitva sakslase Sebastian Vetteli leping ning kuulujutud on seostanud teda ka Mercedesega. Samuti ringlevad kõlakad, et Hamilton sooviks karjääri just Ferraris lõpetada.

Wolff nõustus, et Ferrari meeskonnal on sõitjate seas ajaloolise tausta tõttu maagiline aura ning eriline tõmme, kuid austerlane kinnitas, et hetkel on Hamiltonil sarja parim auto ja meeskonna sisekliima on "parim".

"Seega, minu jaoks ei oma kuulujutud mingit tähtsust. Null!" kinnitas Wolff.