Vettel rehvidraamast: paanikaks pole põhjust

"Auto oli suurepärane, tänases sõidus käitus ta fantastiliselt," sõnas Vettel pärast eilset etappi. "Nii ei paanikaks või mureks pole põhjust. Aga me peame tunnistama, et nad (Mercedesed) on väga nobedad ning neil on mõningaid eeliseid, mille kallal peame töötama. Siis võib pilt muutuda."

Vettel sõitis Silverstone'is eelviimase ringini neljandal kohal, aga siis lõhkes sakslase masinal rehv ja ta pidi kolm konkurenti mööda laskma. "See juhtus väga äkki," kirjeldas mitmekordne maailmameister. "Rehvid andsid alla, aga mitte ebatavaliselt. See juhtus siiski üsna ootamatult, et rehv otsustas mind finišisse mitte viia."

Sõidu lõpuosas oli probleeme rehvidega ka tema võistkonnakaaslasel Kimi Räikkönenil, kes pidi siirduma boksi ja seetõttu kaasmalase Valtteri Bottase mööda laskma. Rehvitarnija Pirelli spordidirektori Mario Isola sõnul ei olnud kaks juhtumit omavahel seotud.

"Võime välistada altmineku Kimi rehvi karkassis, sest see oli endiselt õhku täis," kommenteeris Isola. "Küll aga oli kahjustatud üks osa rehvist ja me uurime nüüd kõiki rehve põhjalikult. Sebastiani probleem oli erinev, sest tema rehv kaotas õhku."

Vimasest neljast etapist vaid korra pjedestaalile jõudnud Vettelil on nüüd koos 177 punkti ja Silverstone'is võidutsenud Lewis Hamiltonil (Merceds) vaid üks silm vähem. Järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Ungaris.