Metsa koduklubi sai eluolulised võidupunktid

Tänu kahele kiirele Samuel Adegbenro väravale mindi kohtumist Oddi vastu juhtima ja enam eduseisu käest ei antudki. Mets jättis sel hooajal teist korda kohtumise vahele ja seda mitte vigastuse, vaid kollaste kaartide tõttu, vahendab Soccernet.ee.

Viking on küll jätkuvalt Norra liigas viimasel kohal, aga vahe Tromsöga on nüüd vaid üks punkt. Üleminekumängudele viiv 14. koht on nelja punkti kaugusel, seal paikneb praegu Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund.