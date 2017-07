Federer ei pruugi Wimbledoni naasta: kunagi pole garantiid

Mõne nädala pärast 36-aastaseks saav Federer oli mullu hädas vigastustega ja kõrge vanus on samuti tõsiasi. "Ma loodan, et tulen tagasi, aga kunagi ei ole garantiid. Eriti 35-aastaselt," lausus šveitslane võiduka finaali järel, kus ta alistas horvaat Marin Cilici 6:3, 6:1, 6:4.

Federeri hooaeg on möödunud uskumatult edukalt. Jaanuaris võitis ta Austraalia lahtised ja kerkis täna avaldatud ATP edetabelis uuesti esikolmikusse ehk võttis Andy Murray ja Rafael Nadali järel sisse kolmanda positsiooni.

"Ma arvan, et te oleks naernud, kui ma oleks teile öelnud, et võidan sel aastal kaks slämmi turniiri," jätkas Federer. "Ma ise ka ei uskunud seda, et võidan lausa kaks."

"Aga see on uskumatu. Ma ei tea, kui kaua see veel kestab... Pean endale lihtsalt alati meenutama, et sellisel hetkel on tervis kõige tähtsam. Kui ma seda teen, siis võib-olla saavad võimalikuks asjad, millesse ma alguses ei uskunud."

Kaheksa tiitlivõitu asetavad šveitslase ühe astme võrra kõrgemale Wimbledonis seitse korda triumfeerinud ameeriklasest Pete Samprasest ja amatööride ajastul seitse tiitlit võitnud William Renshaw'st.

"Wimbledon oli alati mu lemmikturniir ja jääb minu lemmikturniiriks," lubas Federer. "Minu kangelased on siinses kompleksis ja siinsetel väljakutel kõndinud. Arvan, et nende tõttu sain ka mina paremaks mängijaks. Selle kõige tõttu tähendab ajaloo tegemine just Wimbledonis mulle väga palju."