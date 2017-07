Gold Cupil selgusid kaheksa veerandfinalisti

C-alagrupi võitis Mehhiko, kes alistas El Salvadori 3:1, viigistas Jamaikaga 0:0 ja alistas eilses mängus Curacao 2:0. Jamaika ja kolmandana samuti edasi pääsenud El Salvador tegid 1:1 viigi.

Kolmapäeval peetavates veerandfinaalides on vastamisi Costa Rica - Panama ja USA - El Salvador, neljapäeval tulevad platsile Mehhiko - Honduras ja Jamaika - Kanada.

Gold Cupi ajaloo edukaim meeskond on seitsme esikohaga Mehhiko, kes on võitnud viimasest neljast turniirist kolm. USA-l on viis võitu ja kolmandana on esikohani jõudnud korra Kanada.