VIDEO | Miller-Uibo teenis Teemantliiga etapil ülikindla esikoha

Oma hooaja tippmargile vaid kolme sajandikuga alla jäänud bahamalanna edestas teiseks tulnud ameeriklannat Natasha Hastingsit lausa 1,06 sekundiga. "See oli minu jaoks tegelikult treeningvõistlus," lausus Miller-Uibo mõni minut pärast finišit. "Aeg on hea, aga see pole praegu tähtis. Loevad maailmameistrivõistlused."

Jooksus osales ka 800 meetri olümpiavõitja Caster Semenya, kes piirdus aga ajaga 51,53, mis tagas kõikest seitsmenda koha. "Raske oli liikuma saada ja rütmi tabada," lausus lõuna-aafriklanna siiski naeratades. "Ma pole kuu aega võistelnud - see on liiga pikk aeg."

Maailma hooaja edetabelis hoiab Miller-Uibo mais Shanghais joostud 49,77-ga kolmandat kohta. Rio de Janeiro olümpiavõitjat edestavad ameeriklannad Allyson Felix (49,65) ja Quanera Hayes (49,72).